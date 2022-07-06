Angel Di Maria Juventus’a transfer oldu

PSG ile yollarını ayıran Angel Di Maria, Juventus'a transfer oldu. 1 yıllık anlaşmaya varılan Arjantinli yıldızın bu hafta İtalya'da olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya devi Juventus, PSG ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Angel Di Maria ile anlaşma sağladı. Avrupa’daki son sezonu olması beklenen 34 yaşındaki Arjantinli gelecek yıl Serie A’da boy gösterecek.

Tüm detaylar konusunda anlaşma sağlanan Di Maria’nın sözleşmesi 1 yıllık olacak. Bu hafta İtalya’ya uçması beklenen yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Juventus’a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Di Maria’nın Juventus ile yıllık 7 milyon Euro ve çeşitli bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyor. Dünya Kupası’nın ardından sezon sonunda Arjantin’e dönmek isteyen yıldız oyuncunun kontratında bir yıllık opsiyon seçeneği de taraflar arasında değerlendiriliyor.

PSG’nin opsiyonunu kullanmadığı Di Maria ise Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızlara rağmen son sezonunda 26 maçta oynadı ve 5 gol 8 asistle takımına katkı sağladı.

POGBA İLE BİRLİKTE KATILACAK

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Pogba’yı da kadrosuna katmaya hazırlanan İtalyan devinin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapacağı belirtildi. 29 yaşındaki Pogba ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

Di Maria daha önce yaptığı açıklamada kariyerini ülkesi Arjantin’de noktalamak istediğini belirtmişti. İşte Di Maria’nın açıklaması:

“Şu an temel düşüncem Dünya Kupası için Avrupa’da kalmak çünkü rekabetin zirvesinde yer almam gerekiyor. Bu yüzden burada kalmayı tercih ediyorum. Dünya Kupası sonrasında ise hayalim kariyerimi Rosario Central formasıyla noktalamak. Dünya Kupası’nın ardından milli formaya kesinlikle veda edeceğim.”