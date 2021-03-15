Angel Di Maria’nın evi soyuldu, ailesi rehin alındı! Hasar 500 bin Euro’dan fazla…

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Nantes’i 2-1 yenen Paris Saint Germain’de, maç sırasında alınan bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, evine giren hırsızların ailesini rehin aldığını öğrenince apar topar sahayı terk etti.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, ikinci yarı oynanırken yaptığı telefon görüşmesinin ardından yedek kulübesinin yanına gelerek teknik direktör Mauricio Pochettino ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından Di Maria, 62. dakikada yerini Leandro Parades’e bıraktı.

Kimse zarar görmedi

PSG Teknik Direktörü Pochettino, oyuncusuyla birlikte soyunma odasına doğru yürüdü ve gözyaşları içindeki Di Maria’nın kulağına bir şeyler söyledi. Fransa basını, Di Maria’nın Paris’teki evinin soyulduğunu ve daha büyük bir sorun olduğu için oyundan alındığını duyurdu. Soygun sırasında Di Maria’nın aile üyelerinin evde olduğu rehin alındıkları öğrenildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada, evdeki kasanın çalındığı ve aileden kimseye zarar verilmediği belirtildi.

Hasar 500 bin Euro’yu aşıyor!

Yaşanan kaosun ardından olayın perde arkası da belli olmaya başladı. Di Maria’nın evinin bodrum katındaki spor salonundan içeri giren hırsızların, asansörle ikinci kata çıktığı öğrenildi. Arjantinli oyuncunun eşi ve iki kızı zemin katta olduğu için hırsızlarla karşılaşmadı. Hırsızlar üst katta içinde mücevher ve saat bulunan bir kasa ile ayrılırken, polis raporlarına göre hasar 500 bin Euro’dan fazla.

Marquinhos’un evi de soyuldu

Di Maria’nın evinde bunlar yaşanırken, PSG diğer futbolcusu Marquinhos’un da evine hırsızlar dadandı. Brezilyalı futbolcunun ebeveynlerinin tartaklandığı ve yaklaşık 40 dakika boyunca bir odaya kilitlendiği olayda, ilk belirlemelere göre hırsızlar 2 bin Euro nakit ve içinde ne olduğu bilinmeyen üç çanta ile evden ayrıldı. Polis ve yargı kaynaklarına göre; iki soygun da hemen hemen aynı anda olduğu için aynı kişiler tarafından işlenme ihtimalinin olmadığı ifade edildi.