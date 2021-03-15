Angel Di Maria’nın evi soyuldu, ailesi rehin alındı! Maç sırasında gelen şok haber

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Nantes’i 2-1 yenen Paris Saint Germain’de, maç sırasında alınan bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, evine giren hırsızların ailesini rehin aldığını öğrenince apar topar sahayı terk etti.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, ikinci yarı oynanırken yaptığı telefon görüşmesinin ardından yedek kulübesinin yanına gelerek teknik direktör Mauricio Pochettino ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından Di Maria, 62. dakikada yerini Leandro Parades’e bıraktı.

PSG Teknik Direktörü Pochettino, oyuncusuyla birlikte soyunma odasına doğru yürüdü ve gözyaşları içindeki Di Maria’nın kulağına bir şeyler söyledi. Fransa basını, Di Maria’nın Paris’teki evinin soyulduğunu ve daha büyük bir sorun olduğu için oyundan alındığını duyurdu.

Kimse zarar görmedi

Soygun sırasında Di Maria’nın aile üyelerinin evde olduğu ve bazı kişilerin rehin alındığı öğrenildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada, evdeki kasanın tamamen boşaltıldığı ve aileden kimseye zarar verilmediği belirtildi. Maçtan sonra Di Maria’nın takım arkadaşları bilgilendirildi ve olayın durumuyla şok yaşadılar. Fransa basını, PSG’nin bir başka futbolcusu Marquinhos’un da evinin soyulduğunu açıkladı.