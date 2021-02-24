Angelino’dan Pep Guardiola’ya şok sözler: ‘Beni ve öz güvenimi öldürdü’

Çalıştırdığı takımlarda oyuncularıyla arasındaki iyi ilişkileriyle bilinen Pep Guardiola, bu kez farklı bir durumla gündeme geldi. RB Leipzig’in savunma oyuncusu Angelino, “Beni ve öz güvenimi öldürdü” diyerek İspanyol teknik adamı suçlayıcı ifadeler kullandı.

Manchester City altyapısında yetişen 24 yaşındaki sol bek İngiliz ekibinin A takımında hiç şans bulamazken, sırasıyla New York FC, Girona, Mallorca ve NAC Breda’ya kiralık gönderildi. 2018’de 5.5 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’a transfer olan İspanyol futbolcu, 2019’da Manchester City’nin geri alma opsiyonunu kullanmasıyla 12 milyon Euro’ya yeniden İngiliz ekibine geldi.

Ancak City’de yine aradığı şansı bulamayan Angelino, Ocak 2020’de 2 milyon Euro kiralama bedeliyle RB Leipzig’in yolunu tuttu. Alman ekibi, satın alma opsiyonunu kullandığı Angelino’nun sezon sonunda bonservisini de 18 milyon Euro’ya almış olacak.

Leipzig formasıyla bu sezon oynadığı 31 maçta 8 gol-11 asistlik performans sergileyerek Alman ekibinin en heyecan verici oyuncularından biri olan ve Julian Nagelsmann’ın en önemli silahı haline gelen Angelino, eski hocası Guardiola’ya veryansın etti.

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“İki maçta hakkımda yargıya vardı”

“Pep beni öldürdü” diyen 24 yaşındaki sol bek, “Benim için güven her şeydir. Sezon öncesi yapılan iki maçla hakkımda yargıya varıldı ve birkaç ay boyunca hiç şans vermedi. Her iki ayda bir maç yapmak kolay değil” ifadelerini kullandı.

Guardiola’nın kendisine gerekli şansı tanımadığını söyleyen Angelino, “Bir yandan Pep’ten gerçekten çok şey öğrendim. Beni sahada bir oyuncu olarak geliştirdi ve bu dönem için ona minnettarım. Ancak istediğim ya da hak ettiğim kadar süre bulamadım. Futbol oynamayı seviyorum ve her seferinde sahada olmak istiyorum. RB Leipzig bana bu şansı verdi, ilk günden beri güvendiler” dedi.

“İkisi arasındaki en büyük fark”

Guardiola ve Nagelsmann’ın oyun tarzını karşılaştıran Angelino şu ifadeleri kullandı:

“İkisi de topla oynamayı seviyor ve topu çabuk kapmak istiyorlar. Aralarındaki en büyük fark; biri bana güven verdi ve beni tercih etti. Diğeri tercih etmedi. Julian’a güveni için minnettarım. Bazen bir oyuncuyu devreye sokmak için cesarete ihtiyaç duyarsınız ve o da ilk andan itibaren bunu yaptı.”