Angelotti: Olanların sorumlusu benim

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti 4-0'lık Barcelona mağlubiyetinin sorumluluğunu üzerine aldı.

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La Liga’nın 29. haftasında oynanan El Clasico’nun ardından her iki takımın hocası Xavi ve Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. 4-0’lık tarihi galibiyet alan Barcelona’nın hocası Xavi Hernandez maç sonu açıklamasında, “Bu maç 6-2’lik maçla kıyaslanabilir. Çok iyi oynayarak kazandık. Ben Barcelona teknik direktörlüğünden önce Barcelona taraftarıyım, bu galibiyeti kutlamayı hak ediyoruz. Uzun süredir doğru yolda olduğumuzu söylemiştik” değerlendirmesini yaptı.

‘TÜM TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM’

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile taraftarlardan özür dileyerek, “Sahada olanların sorumlusu benim. Tüm taraftarımızdan özür diliyorum. Dramatik bir akşam yaşadık, önümüzde milli ara var. Bu kadar kötü skora rağmen ligdeki avantajımızın farkındayız ve şampiyon olmak için kalan haftalarda galip geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

29 haftası geride kalan La Liga’da Real Madrid 66 puanla zirvede yer alırken Barcelona ise 1 maçı eksik olarak Atletico Madrid’le puanları eşitleyerek 3. sıraya yükseldi.