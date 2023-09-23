Ankara Keçiörengücü Giresunspor’u mağlup etti
Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Giresunspor'un galibiyet hasreti ise dört maça çıktı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bitexen Giresunspor’u 3-1 yendi.
Ankara Keçiörengücü’ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Dembele, 30. dakikada Faruk Can Genç kendi kalesine ve 80. dakikada Arda Hilmi Şengül kaydetti. Giresunspor’un tek gol 43. dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu’ndan geldi.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü puanını 11’e yükseltirken, galibiyet hasreti dört maça çıkan Giresunspor 4 puanda kaldı.
- Stat: Aktepe
- Hakemler: Davut Dakul Çelik, Serhat Sağır, Samet Özkul
- Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Dk. 90+1 Musa Caner Aktaş), Innocent (Dk. 66 Melih İnan), Bardhi (Dk. 77 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 66 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Koray Kılınç)
- Giresunspor: Erhan Anapa, Şahin Dik (Dk. 81 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 62 Ali Emirhan Akçay), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Kuwas, Çekdar Orhan (Dk. 35 Anıl Yiğit Çınar), Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 36 Ertuğrul Şenlikoğlu)
- Goller: Dk. 24 Dembele, Dk. 30 Faruk Can Genç (Kendi kalesine), Dk. 80 Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Ertuğrul Şenlikoğlu (Bitexen Giresunspor)
- Sarı kartlar: Dk. 65 Kuwas, Dk. 67 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 73 Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü) (AA)