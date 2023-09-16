Ankara Keçiörengücü’ne Şanlıurfaspor karşısında galibiyeti Dembele getirdi
Ankara Keçiörengücü, sahasında oynadığı maçta Dembele'nin golleriyle Şanlıurfaspor'u mağlup etti. Şanlıurfaspor'da Mehmet Yiğit gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig’in 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’u 2-0 yendi.
Ev sahibi ekine galibiyeti getiren golleri Dembele kaydetti. Şanlıurfaspor, Mehmet Yiğit’in 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.
Ankara Keçiörengücü bu galibiyetle puanını 8’e yükseltirken, Şanlıurfaspor 8 puanda kaldı.
- Stat: Aktepe
- Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuz Terzi, Mehmet Kapluhan
- Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Dk. 88 Özer Özdemir), Innocent (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Bardhi (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 58 Melih İnan), Dembele (Dk. 88 Koray Kılınç)
- Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, N’Diaye, Barış Gök, Abdullah Aydın (Dk. 46 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 46 Donsah), Barış Ekincier (Dk. 45+1 Toure), Mert Çapar, Thill (Dk. 79 Diago Özçakmak), Ardaiz (Dk. 84 Muhammet Arslantaş)
- Goller: Dk. 16 ve 71 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
- Kırmızı kart: Dk. 64 Mehmet Yiğit (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
- Sarı kartlar: Dk. 64 Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Dk. 90+2 Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Toure, Dk. 64 Aydın Bağ, Dk. 64 Ardaiz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor) (AA)