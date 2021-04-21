Ankaragücü 1 puanı kaptı, Denizlispor’un umutları mucizeye kaldı: 1-1

Süper Lig’de son sırada bulunan Yukatel Denizlispor, 36. hafta karşılaşmasında tehlike hattından uzaklaşmayı hedefleyen Ankaragücü’ne konuk oldu.

35. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor’a karşı, Hugo Rodallega’nın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybeden Denizlispor, Ankaragücü karşılaşmasında da yine Hugo Rodallega’nın 6. dakikadaki frikik golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak beraberlik için yüklenen Ankaragücü, Alper Potuk’un ortasına gelişine çok iyi vuran Stelios Kitsiou’nun 35. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda yüksek tempoda oynanan ve iki ekibin de fırsatlar yakaladığı maçta gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Denizlispor 27 puanla son sırada yer alırken, kümede kalma savaşında ağır bir yara aldı. Yenilmezlik serisi 5 maça çıkan ev sahibi Ankaragücü ise, 38 puanla 14. sırada kaldı.

Ankaragücü 4 gün sonra deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken, Denizlispor 3 gün sonra sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.