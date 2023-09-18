Ankaragücü 10 kişi kalan Sivasspor’u mağlup etti
Süper Lig'de 5. haftanın kapanışında Ankaragücü 10 kişi kalan rakibi Sivasspor karşısında 3-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor’a konuk oldu ve mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada MKE Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri sırasıyla 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Renaldo Cephas kaydetti. Sivasspor’un tek golünü ise 18. dakikada Samu Saiz attı.
Sivasspor’un oyuncusu Clinton N’Jie, 59. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, ligde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5’e yükseltti. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig’de gelecek hafta kendi sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İLK YARI)
11. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Jie’nin ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Bahadır Han Gündoğdu meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
18. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Yunus Emre Konak’ın pasında orta alanda topa sahip olan Saiz, ceza sahası önüne kadar taşıdığı meşin yuvarlağı, düzgün vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0.
27. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Kitsiou’nun içeri kestiği topu Hanousek önünde buldu. Hanousek’in sert şutunda, kaleci Ali Şaşal’ın dokunduğu meşin yuvarlak kornere çıktı.
31. dakikada beraberlik golü geldi. Hanousek’ın sol kanattan içeri açtığı ortaya iyi hareketlenen Morutan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 1-1.
46’ncı dakikada Sivasspor’un sağ kanattan Emrah Başsan ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı sol çaprazdan boşa çıkan Caner topa kafayı vurdu. Uzak köşeye doğru giden top direkten döndü.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İKİNCİ YARI)
59’uncu dakikada N’jie rakip takımın futbolcusuna yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
66’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında ortaya çevrilen topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza yayı içerisinde Rodriguez’in geriye doğru çıkardığı topa gelişine vuran Tolga’nın şutunda top Appindangoye’ye çaptıktan sonra ağlarla buluştu.1-2.
81’nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan içeriye doğru sokulan Saiz’in şutunu kaleci Bahadır çelmeyi başardı.
85’nci dakikada Sivasspor’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Uğur’un içeriye doğru ortaladığı topa yükselen Yunus Emre’nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır güçlükle çıkardı.
90+6’ncı dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü’nün kontra atağında Cephas kaleci Ali Şaşal’ın kalede olmadığını değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 1-3.