Ankaragücü Adana Demirspor maçında galip yok
Ankaragücü ile Adana Demirspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Adana Demirspor, M’Baye Niang’ın 26. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu beraberlikle Ankaragücü puanını 1’e, Adana Demirspor ise 4’e yükseltti.