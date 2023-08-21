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Ankaragücü Adana Demirspor maçında galip yok

Ankaragücü ile Adana Demirspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere sona erdi.

Yayınlanma: 23:03 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ankaragücü Adana Demirspor maçında galip yok

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Adana Demirspor, M’Baye Niang’ın 26. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle Ankaragücü puanını 1’e, Adana Demirspor ise 4’e yükseltti.

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