Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis’i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, ilk transferini sağ kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis ile yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankaragücü, Panathinaikos’ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan imza törenine başkan Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

Yunanistan A Milli Takımı’ndan özel izin alarak Türkiye’ye gelen ve sözleşme imzalayan Anastasios Chatzigiovanis, “Ankaragücü gibi büyük bir camiaya geldiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Ankaragücü taraftar videolarını izlediğimde sahaya çıkıp bu büyük takımın parçası olmak istedim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan Ankaragücü yetkililerine ve Ankaragücü medya ekibine teşekkür ederim” dedi.