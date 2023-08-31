Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Eryaman Stadı zemini ve Morutan transferi açıklamaları

Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, Eryaman Stadı zemini hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi ve Morutan transferinin arkasında durdu. Koca, "Zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek" ifadelerini kullandı ve Morutan transferi hakkında detayları açıkladı.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yle Eryaman Stadı’nda oynayacakları maçın zeminiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, “Zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek.” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koca, Beştepe Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü’nün 113. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle özel bir gün yaşadıklarını aktaran Faruk Koca, “Ankaragücü tarihi bir kulüp. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye yani bugünkü adıyla Makine Kimya Endüstrisi tarafından İstanbul’daki fabrikalardaki işçiler tarafından kuruldu. Kurtuluş Savaşı’nda hem çalışanlar hem futbolcular yer aldı. Kulübümüzden şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bu yüzden hassas bir kulübüz. Sportif olarak da MKE Ankaragücü o tarihi misyonuna yakışır yerlerde olması lazım. Başkan olarak bize düşen tarihi misyonu geleceğe taşıyacak sportif başarılar elde etmek.” ifadelerini kullandı.

“O GÜNKÜ ŞARTLARDA OLİMPİYAT’TA OYNAMAMIZ GEREKİYORDU”

Ligdeki ilk iç saha maçlarını Eryaman Stadı’nın zeminindeki problem nedeniyle İstanbul’da oynadıklarını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fenerbahçe büyük bir camia. Ankaragücü de öyle. İki camia takımının karşı karşıya gelmesi de bir derbidir. Önemli bir maç olacak. Adana Demirspor maçını maalesef sahamız yetişmediği için İstanbul’da oynamak durumunda kaldı. Çok speküle edildi başka şehirlerde neden oynanmadı diye ama biz sahamızda oynamadıktan sonra nerede oynadığımız fark etmiyor. O günkü şartlarda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamamız gerekiyordu. İlk defa taraftarımızla Fenerbahçe maçında bir araya geleceğiz. Biletler bitmek üzere. Camiamızda dört gözle Ankara’da oynamamızı bekliyordu. İyi bir kadro kurduk. Son 3 transferimiz biraz geç katıldı takıma. İnşallah Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız. Milli maç arasından sonra daha da iyi olacağız. Fenerbahçe’nin de bizim de iyi kadromuz var.”

“OYNAMAYA MÜSAİT OLMASAYDI ISRAR ETMEZDİK”

Saha zeminiyle ilgili de son durumu aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

“İki gün önce zemini gördüm. Çim ekibiyle konuştum. Şunu net bilsinler, eğer oynamaya müsait olmasaydı ısrar etmezdik. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Allah korusun olumsuz sahada sporcunun sakatlanmasının telafisi mümkün değil. TFF yetkilileri, iki kez geldi. Farklı açıdan fotoğraflar vardı sosyal medyada. Çimle beraber kum da atılır. Kum atılınca sanki saha kötüymüş gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Pazar günü akşam Fenerbahçe maçında Eryaman Stadı’nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek.”

“FENERBAHÇE CAMİASI OLUMSUZ ALGI OLUŞTURUYOR”

Sosyal medyada yapılan eleştirilere de cevap veren Koca, “Fenerbahçe camiası, taraftarı sosyal medyada olumsuz bir algı oluşturuyor, ne olacak yani burada oynamazsak başka yerde oynasak ne fark edecek? Camiaların bu tür tepkilerini gerçekten anlamıyorum. Her takım kendi sahasında oynamak ister. Liglerin geç bitmesi ve hava şartları saha zemininin iyileşmesini yavaşlattı. Sadece biz de değil, Kayseri’nin, Konya’nın, Adana Demirspor’un sahası böyle. Zemin çalışmaları sıcaklıklardan dolayı aksadı. Şu anda en iyi zeminlerden biri Eryaman Stadı’nda oldu. Fenerbahçeliler inceleyince bunu görecek. Pazar günü galip gelmek istiyoruz. Şunu net söyleyeyim, belki ilk maçlarda sıkıntılar olabilir ama iki üç karşılaşma sonra gerçek Ankaragücü’nün camiamız görecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞEFFAF OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray’dan 3 milyon avroya transfer ettikleri Olimpiu Morutan’ın transfer ücretiyle ilgili yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

Faruk Koca, transferin çok söylentilere yol açtığını savunarak, “Biz şeffaf bir kulüp olmaya özen gösteriyoruz. Bizi ilgilendiren kısımlarda biz şeffafız. Bunu yaparken muhatabımız olan kulüplerin de zarar görmemesi gerekir. Morutan transferinde ‘Ankaragücü 3 milyon avro verip bu futbolcuyu nasıl alır?’ diye soru işareti oluşmuş olabilir ama ben bunu anlamıyorum. Bugün bu soruyu soranlar gidip bütün kulüplerin borçlarına, devlete olan borçlarına baksınlar. Şu anda Ankaragücü'nün mevcut oynayan futbolcularına ve devlete 31 Temmuz itibarıyla bir kuruş borcu yok. Ne vergi, ne SSK borcu var. Maalesef bunlar konuşulmuyor ama ilgisiz konular konuşuluyor.” diye konuştu.

“GELSİNLER SÖZLEŞMEYİ GÖSTERECEĞİM”

Eylül sonu itibarıyla de Ankaragücü’nün geçmişten gelen bütün kulüp ve oyuncu borçlarını bitirecekleri söyleyen Koca, şunları kaydetti:

“3 sene önce uçak bileti aldığımız futbolcular Ankaragücü’ne gelmezken, şimdi dünyanın her yerinden Ankaragücü’ne futbolcu gelmek istiyor. Morutan, Ankaragücü’nde oynamak için diğer bütün teklifleri kabul etmedi. Avrupa’da iki kulüp teklif etti, biz biliyoruz. Hem Galatasaray’ın hem de Ankaragücü'nün şartlarına uygun bir sözleşme ile bu futbolcuyu transfer ettik. Bu futbolcunun yıldızı parlarsa, Ankaragücü de Galatasaray da buradan ekonomik katkı alacak. Bazı kanallarda bazı yorumcular sırf reyting uğruna her türlü iftirayı ve spekülasyonu söyleyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Bunları konuşanlara ben meydan okudum, gelsinler, emin oldukları birini getirsinler ben sözleşmeyi göstereceğim. Peki benim dediğim doğruysa ne yapacaklar? Üzerlerine düşen istifa etmeleri.” (AA)