Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Ligde 6 maç sonra galibiyet alan Ankara ekibinde başkan Fatih Mert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Fatih Mert, “Çok önemli galibiyet. Haftalardır beklediğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. 6 haftadır galip gelemiyorduk. Arada beraberlikler var. Hikmet hoca ile birlikte Kayseri maçında ilk yarıda 10 kişi kalan bir takım, daha sonra Rizespor ile burada beraberlik. Ardından Hatay’da talihsiz bir şekilde kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi bitirmek zorunda kaldık. Camia bu kadar aç, bu kadar istekli, hevesli. Ankaragücü bu ligde kalacak. Kalması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hak ettiğimizi, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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“SEÇİM KONUSUNDA KARARIMIZI BU HAFTA VERECEĞİZ”

Önümüzdeki günlerde yapılacak kongre hakkında da konuşan Fatih Mert, “Biz bu hafta kararımızı vereceğiz. Bizim birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Arkadaşlarımızın devam etme yönünde istekleri var. Bize şu ana kadar gelen ya da duyduğumuz bir aday yok. Bizim görüştüğümüz bir aday yok” şeklinde konuştu.

Fatih Mert, ‘siz aday olacak mısınız?’ şeklinde gelen soruya ise “Bakacağız” cevabını verdi.