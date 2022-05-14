Ankaragücü Boluspor karşısında son dakikada yıkıldı

Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Boluspor'a maçın uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Boluspor’u galibiyete taşıyan golleri Roshi ve Novak kaydederken, Ankaragücü’nün tek golü Zahid’den geldi.

Bu galibiyetle Boluspor puanını 47’ye yükseltirken, Ankaragücü 67 puanda kaldı.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Geçtiğimiz haftalarda Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig’in 37’nci haftasında konuk ettiği Bolusporlu oyuncuların alkışlarıyla sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlıların bu hareketi tribünler tarafından alkışlarla karşılanarak büyük beğeni topladı.

İki takım oyuncularının samimi halleri ise dosthane görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

TRİBÜNLER KARIŞTI

Öte yandan MKE Ankaragücü-Boluspor maçının son anlarında tribünlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda sahaya gitmek isteyen bazı Ankaragücü taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 14′ Boluspor'da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz'in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1

GOL! 47′ MKE Ankaragücü’nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72′ Sağ kanatta Zahid’in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.

Sağ kanatta Zahid’in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı. 82′ Orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi’nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

Orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi’nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı. GOL! 90+2′ Ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak’ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2