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Ankaragücü Göztepe canlı yayın | Süper Lig 30. Hafta

Ligin iki formda takımı Ankaragücü ile Göztepe serilerini devam ettirmek adına karşı karşıya! Ev sahibi takımı tehlike hattından çıkmak, konuk takım ise sıralamada tırmanmak istiyor. Maçın tüm ayrıntıları Sözcü'de.

Güncellenme: 14:00, 14/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ankaragücü Göztepe canlı yayın | Süper Lig 30. Hafta

Süper Lig’in 30. haftasında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın başlama saati 13.30. BeIN Sports 1’de yayınlanan maçın kadrolarını, canlı anlatımını ve istatistiklerini haberimizde bulabilirsiniz!

Bu karşılaşma öncesinde son 2 maçını kazanarak 26 puanla 18. sıraya yükselen Ankaragücü tehlike hattından çıkmak istiyor.

Son 5 maçında 4 galibiyet alıp 13 puan toplayan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük’ün kaybettiği haftada İzmir temsilcisi yine kazanıp 8. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

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Yayınlanma Tarihi:12:57,