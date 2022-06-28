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Ankaragücü, Jese Rodriguez’i transfer etti

Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayınlanma: 23:41 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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Süper Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü, Jese Rodriguez’i kadrosuna katarak transferde sürpriz bir işe imza attı. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa'ya bekliyorum” sözlerine yer verildi.

Real Madrid alt yapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, 2016 yılında PSG’ye 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

PSG istediğini alamadığı Jese’yi Las Palmas, Stoke, Real Betis, Sporting gibi takımlara kiraladı ve son olarak 6 Aralık 2020’de serbest bıraktı.

Jese 1 Şubat 2021’de imza attığı Las Palmas’tan geçen sezon sonu ayrıldı.

ANKARAGÜCÜ’NÜN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.”

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