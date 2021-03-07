Ankaragücü Karagümrük’ü devirdi, hayata döndü: 0-1

Süper Lig’de 4 gün önce Galatasaray’ı mağlup eden Ankaragücü, 29. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü de 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta, 54. dakikikada sahneye çıkan Alper Potuk attığı golle Ankaragücü’nü 1-0’lık galibiyete taşıdı. İlk yarıda Castro ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Karagümrük’ün beraberlik çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Bu sonucun ardından 26 puana ulaşan Ankaragücü kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyet elde ederken, Karagümrük 41 puanda kaldı.

Stat : Atatürk Olimpiyat

: Atatürk Olimpiyat Hakemler : Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk.89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Ndao (Dk.81 Salibur), Bertolacci (Dk.71 Jimmy durmaz), Castro (Dk.81 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk.71 Mevlüt)

: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk.89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Ndao (Dk.81 Salibur), Bertolacci (Dk.71 Jimmy durmaz), Castro (Dk.81 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk.71 Mevlüt) MKE Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk.90+2 Erdi Dikmen), Alper (Dk.87 Emre Güral), Endri (Dk.87 Voca), Geraldo (Dk.71 Ali Kaan), Lobzhanidze, Börven

: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk.90+2 Erdi Dikmen), Alper (Dk.87 Emre Güral), Endri (Dk.87 Voca), Geraldo (Dk.71 Ali Kaan), Lobzhanidze, Börven Gol : Dk.54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)

: Dk.54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü) Sarı kart: Mevlüt (Fatih Karagümrük) – Friedrich (MKE Ankaragücü)

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