Ankaragücü Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı
Ankaragücü ile Kocaelispor arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
TFF 1. Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Müsabaka 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 38′ Cisse'nin ceza sahası içinde ortasında hareketlenen Benhur Keser'in dokunuşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
- 80′ Ankaragücü’nde Eren Derdiyok'un ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Cem Ekinci'nin sert şutunu kaleci çıkarttı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay, Batuhan Gültek
Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Pinto dk. 57), İshak Çakmak (Şahverdi Çetin dk. 46), Lukasik (Abdullah Durak dk. 57), Hasan Hüseyin Acar (Ali Kaan Güneren dk. 68), Mehmet Murat Uçar, Cem Ekinci, Eren Derdiyok
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Embiya Ayyıldız, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Dioago Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mandjeck, Yılmaz Özeren (Mevlüt Çelik dk. 90), İlyas Kubilay Yavuz (İrfan Başaran dk. 65), Pereira (Ndlovu dk. 81), Benhur Keser (Tisdell dk. 66), Bahattin Köse
Yedekler: İsmet Yumakoğlu, Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı Kartlar: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü), Yılmaz Özeren (Kocaelispor)