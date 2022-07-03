Ankaragücü kongresinde AKP krizi: ‘İl Başkanı kendi ayağına sıktı’

AKP eski milletvekili Faruk Koca'nın Ankaragücü Başkanı olmasının ardından yaşananlar, başkent ekibinde kriz yarattı. Olağanüstü kongrede AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ismi okunmayınca AKP'liler birbirine düştü...

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankaragücü'nün olağanüstü kongresinde AKP krizi çıktı. AKP eski milletvekili olan Faruk Koca, yeniden kulüp başkanı seçildi. Kongreye katılan AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın isminin anons edilmemesi krize neden oldu.

Özcan, sosyal medya hesabından “Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum” mesajı paylaştı.

MANSUR YAVAŞ'A BÜYÜK SEVGİ

Kongreye AKP Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, İYİ Parti Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın da olduğu çok sayıda isim katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi anons edilince salonda büyük alkış ve sevgi gösterisi yaşandı. AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ismi anons edilmedi, eksiklik sonra fark edilince bu defa da ismi yanlış anons yapıldı. AKP'li Özcan, bu duruma tepki gösterip salondan erken ayrıldı.

“KİŞİLER GİDER, ANKARAGÜCÜ KALIR”

Özcan, daha sonra sosyal medya hesabından Koca ve Ankaragücü'nü şu sözlerle hedef aldı:

“Ankaragücü olağanüstü kongresinde partimize ve milletvekillerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler.”

“KİŞİLER GİDER, ANKARAGÜCÜ KALIR”

“Ankaragücü taraftarlarıyla büyük bir camiadır, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum. Son olarak Ankaragücü, bu kentin gururudur ve kimsenin ipoteğinde değildir. Biz birileri için değil, sevdamız olduğu için Ankaragücümüzün yanındayız. Kişiler gider, Ankaragücü kalır.”

‘ÜZGÜNÜZ' AÇIKLAMASI

Ankaragücü Kulübü, yaşanan tartışmalarla ilgili AKP'li Özcan'ın ismini dahi anmadan, “…Ayrıca yoğun katılım ve organizasyon heyecanından kaynaklı yaşanmış protokol aksaklıklarından dolayı üzgün olduğumuzu belirtir; kongremizin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

ÖZCAN'A TEPKİ YAĞDI

AKP'li Özcan'ın verdiği mesajlar Ankaragücü taraftarını kızdırdı. Sosyal medyada Özcan'a “Özür dile, Ankaragücü siyaset üstüdür” mesajları paylaşıldı. Yeniden başkan seçilen AKP Ankara eski Milletvekili Faruk Koca'ya birçok AKP'li isim ise ‘tebrik' mesajları yayınladı. Koca ve Özcan arasındaki tartışmalarla ilgili “AKP il başkanı kendi ayağına sıktı” yorumları yapıldı.