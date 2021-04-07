Ankaragücü, Konya’dan puanla döndü

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’ndaki mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Ligde 3 haftadır yenilmeyen Konyaspor’un tek golünü 76. dakikada Shengelia kaydederken, Ankaragücü de 65. dakikada Badji ile gol sevinci yaşadı.

11 dakika içerisinde atılan gollerin ardından iki takım da skoru değiştiremedi.

Ligde kalma savaşı veren Ankaragücü son 6 maçında 13 puan hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 40 puana yükselirken, Ankaragücü de 33 puanla tehlike hattını üzerinde haftayı tamamladı. Ligin 34. haftasında Konyaspor Pazar günü 13.30’da Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü de aynı gün saat 16.00’da Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.