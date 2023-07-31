Ankaragücü, Lamine Diack’ı Nantes’a kiraladı
Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Lamine Diack’ın Fransız kulübü Nantes’a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Nantes Kulübü, Ankaragücü’nde Lamine Diack’ı kiralama bedeli olarak 400 bin Euro ödeyecek. Genç oyuncunun zorunlu satın alma bedeli ise 2 milyon Euro.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Lamine Diack’ın FC Nantes Kulübü’ne zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır” denildi.
Lamine Diack est Nantais.#OnEstNantes pic.twitter.com/LDjigp0M0T
— FC Nantes (@FCNantes) July 31, 2023