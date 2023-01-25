Ankaragücü, Macheda’yı APOEL’e kiraladı
Ankaragücü sezon başında kadrosuna kattığı 11 lig maçında 344 dakika süre alabilen Macheda'nın APOEL'e kiralandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İtalyan santrforu Federico Macheda’yı sezon sonuna kadar Kıbrıs Rum Kesimi’nin APOEL takımına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Federico Macheda’nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda APOEL takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Federico Macheda’ya başarılar dileriz.” denildi.
Yunan ekibi Panathinaikos’tan sezon başı transfer edilen 31 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla 13 resmi maçta 1 gol atabildi. (AA)