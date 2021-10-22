Ankaragücü Manisa FK’yi geçti, zirveye yerleşti! Neşter sonuç vermedi

Ankaragücü, takım içinde büyük bir operasyona giden Manisa FK'yi yenerek, hem namağlup unvanını korudu hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulubü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ankaragücü’nün gollerini Ariyibi ve Murat Uçar kaydederken, Manisa FK’nin tek golü Tormin’den geldi. Ankaragücü, Sinan Osmanoğlu’nun 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Ligin namağlup ekiplerinden Ankaragücü, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı. Puanını 24 yapan Ankaragücü, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hafta ortasında takımda büyük bir operasyona giden Manisa FK ise yine sahadan üç puan alamadan ayrıldı. Üst üste 7. mağlubiyetini alan Manisa FK, 9 puanda kaldı.

NEŞTER SONUÇ VERMEDİ

Manisa FK Yönetimi, ligde alınan kötü sonuçlar sonrası takıma neşter vurmuştu. Sadece tek maçta takımın başında sahaya çıkan ve Naci Şensoy ile 8 günde yollar ayrılırken, Sportif Direktör Serkan İşyapan’ın da görevine son verilmişti. Ayrıca futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız” demişti.

Bir maç takımın başında görev aldıktan sonra Manisa FK ile yollarını ayıran Naci Şensoy ise şunları söylemişti:

“Kulübe bir teknik direktörden çok bir psikolog gerekiyor. Başkanı anlamak biraz zor. Yaklaşımları ve söylemleri bana biraz hayalci geliyor. Çünkü çelişkilere düşüyor. İstanbul’da bana karşı ‘Senin gibi bir hocaya ihtiyaç vardı’ hali vardı. Ama bir maç sonrasında yapılan yaklaşım ve yolları ayırmak çelişkinin göstergesi oldu. Kulüp başkanı bir şey yapmak istiyor. Ancak ne istediğini net bir şekilde anlayamadım. Galiba geçmişi olmayan bir teknik adam istiyorlar. Çok hayalcilik var.”

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Orgill, orta sahada kazandığı topu ceza sahasına taşıdı, sağ çaprazdan açtığı ortayı değerlendiren Sertaç'ın vuruşu auta çıktı.

Orgill, orta sahada kazandığı topu ceza sahasına taşıdı, sağ çaprazdan açtığı ortayı değerlendiren Sertaç'ın vuruşu auta çıktı. GOL! 29′ Ceza sahası dışında sol çaprazda İshak ile duvar pası yapan Ariyibi savunmayı geçti. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ köşeye göndermesi ile fileleri salladı. 1-0

GOL! 40′ Kendi yarı sahasında kazandığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıyan Murat Uçar ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL! 66′ Landre'nin orta sahadan topa yerden vurarak gönderdiği pasta Tormin buluştu. Ceza sahası dışında topa sert vuran Tormin, kaleci Akın'ın uzanamadığı noktaya göndererek fileleri salladı. 2-1

77′ sağ kanattan açılan ortayı ceza sahası içinde değerlendiren Mehmet Yılmaz'ın şutunu kaleci Alkan çelerek kornere gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Ünal, Volkan Okur

Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Tiago Pinto, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Ali Kaan Güneren dk. 80), Zahid (Erdi Dikmen dk. 57), Mehmet Murat Uçar (Bartolomeu dk. 80), Eren Derdiyok (Nadir Çiftçi dk. 68), Ariyibi (Owusu dk. 68)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Manisa Futbol Kulübü: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Veli Çetin, Landre (Özgür Çek dk. 86), Erhan Kara, Hakan Barış (Okan Eken dk. 63), Kouter (Gakpa dk. 90), Nizamettin Çalışkan, Tabekou (Diallo dk. 46), Orgill, Sertaç Çam (Tormin dk. 63)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Efe Taylan Altunkara, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Ariyibi (dk. 29), Murat Uçar (dk. 40) (Ankaragücü), Tormin (dk. 66) (Manisa FK)

Kırmızı Kartlar: Sinan Osmanoğlu (dk. 54) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Veli Çetin, Hakan Barış, Erhan Kara, Orgill, Tormin (Manisa FK), Abdullah Durak, Nadir Çiftçi (Ankaragücü)