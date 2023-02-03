Ankaragücü, Milson’u kadrosuna kattı
Ankaragücü 23 yaşındaki kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson’u kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Angolalı kanat oyuncusu Felicio Mendes Joao Milson ve kulübü FC Pari Nizhniy Novgorod ile satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı. İmza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Levent Onuk katıldı.” ifadeleri kullanıldı.