Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti

Süper Lig 22. haftasında Fatih Karagümrük'e yenilen Ankaragücü'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan depremi yaşandı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Sezon başında Ankaragücü’nde teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki Ömer Erdoğan, Süper Lig 22. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-0 yenildikleri maçtan sonra ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Erdoğan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetimine destekleri için teşekkür ederken, “Bu kararı bugünden yarına vermedim. Skorlar tabi etken oluyor ama bu konuya daha fazla derin girip de bahane üretmek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan’ın maç sonu yaptığı açıklamalar:

“Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bunu söylerken zorlanıyorum ama bir karar aldım. Yine Karagümrük maçı sonrası göreve gelmiştim ama bugün görevimi bırakıyorum. Başta Faruk başkanıma, yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Geldikten sonra oyuncularım çok iyi niyetli. Söylediklerimizi hem saha içinde hem de saha ışında çok gayretli şekilde yerine getirdi.”

“BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

“Geldiğimden beri Ankaragücü taraftarı bana sahip çıktılar. Benim için farklı şekilde kalbimde yer ettiler. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Takım iyi takım. Kenetlenmesi lazım. Oyuncuların ligi en iyi yerde bitireceğine inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte dışarıdan bir Ankaragücü taraftarı gibi destekleyeceğiz. Her şey için teşekkür ediyorum.”

“SKORLAR TABİ ETKEN AMA…”

“Bu kararı bugünden yarına vermedim. Skorlar tabi etken oluyor ama bu konuya daha fazla derin girip de bahane üretmek istemiyorum. Hem camia hem de kendim için hayırlısı olacağı için alıyorum bu kararı.”

ANKARAGÜCÜ 12. SIRADA

Ankaragücü’nün başında 21 maçta görev alan Ömer Erdoğan, 1.43 maç başına puan ortalaması yakaladı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon topladığı 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ligde oynadığı son 8 maçta 5 yenilgi, 3 galibiyet elde edebildi.