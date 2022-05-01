Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig’e yükseldi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü ve kendi sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen iki takım belli oldu. Bitime 3 hafta kalan lider Ankaragücü ve ikinci sıradaki Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselen iki ekip oldu. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım, Play-Off’tan sonra belli olacak.

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının 3. dakikasında Yusuf Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi. 37. dakikada Del Valle durumu 3-0’a getirirken 47’de Yusuf Emre skoru 4-0 yapan isim oldu. Balıkesirspor’un tek golü ise, 65. dakikada Berk Tosun’dan geldi.

Ankaragücü ise, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

ANKARAGÜCÜ’NÜN PAYLAŞIMI

SELAMÜN ALEYKÜM SÜPER LİG BİZ GELDİK ! #ŞampiyonAnkaragücü pic.twitter.com/80jlHkvEQT — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 1, 2022