SPOR
Abone Ol

Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig’e yükseldi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü ve kendi sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yayınlanma: 17:57 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig’e yükseldi!

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen iki takım belli oldu. Bitime 3 hafta kalan lider Ankaragücü ve ikinci sıradaki Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselen iki ekip oldu. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım, Play-Off’tan sonra belli olacak.

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının 3. dakikasında Yusuf Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.  37. dakikada Del Valle durumu 3-0’a getirirken 47’de Yusuf Emre skoru 4-0 yapan isim oldu. Balıkesirspor’un tek golü ise, 65. dakikada Berk Tosun’dan geldi.

Ankaragücü ise, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

ANKARAGÜCÜ’NÜN PAYLAŞIMI

Beşiktaş Kayseri'den geriden gelerek kazandı İlginizi Çekebilir Beşiktaş Kayseri'den geriden gelerek kazandı
Ankaragücü Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Kayseri Kayserispor sigorta Spor Toto Süper Lig Süper Lig TFF tweet Twitter