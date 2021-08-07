Ankaragücü yasağı kaldırdı, 20 isme imza attırdı

Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, yeni transferlerini basına tanıttı. Törende konuşan Başkan Koca, "Gece gündüz çaba sarf ederek, yoğun bir çalışma içine girerek bununla beraber yönetim kuruluyla bu çabanın içinde olan değerli personelimizle dün akşam saat 20.30 itibarıyla transfer tahtamızı resmen açtık" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 1. Lig'e güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen MKE Ankaragücü’nde yönetim kurulunun transfer yasağını kaldırması üzerine takıma yeni katılan oyuncularla birlikte imza töreni gerçekleştirdi.

Transfer tahtasını açan Ankaragücü'nde takıma yeni katılan isimler arasında; Akın Alkan, Bahadır Han Güngördü, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Erdem Özgenç, Mehmet Murat Uçar, Kaan Çinkaya, Mahmut Akan, Yasin Güreler, Arif Emre Eren, Hakan Öztürk, Abdullah Durak, Cem Ekinci, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, İshak Çakmak, Omogbolahan Gregory Ariyibi, Ulaş Yılmaz, Eren Derdiyok ve Aatif Chahechouhe yer aldı.

Transfer yasağının kaldırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Koca, “Camiamızın büyük sabırla beklediği transfer tahtasının açılmasıyla ilgili yoğun çabamız sonucunda burada yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gece gündüz çaba sarf ederek, yoğun bir çalışma içine girerek bununla beraber yönetim kuruluyla bu çabanın içinde olan değerli personelimizle dün akşam saat 20.30 itibarıyla transfer tahtamızı resmen açtık. Transfer tahtasının resmen açılmasının o belgesi elimize geçmeden bilgi vermeyi çok doğru bulmadık” dedi.