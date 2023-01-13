Ankaragücü’nde Jese Rodriguez’in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü, sezon başında transfer büyük ses getiren İspanyol yıldız Jese Rodriguez ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde İspanyol yıldız Jese Rodriguez’in sözleşmesi feshedildi. Sezon başında transfer edilen Jese Rodriguez, 6 ay giydiği MKE Ankaragücü formasıyla 16 resmi maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jesé Rodríguez’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Real Madrid altyapısında yetişen Jese Rodriguez, Real Madrid’den sonra sırasıyla Paris Saint Germain, Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting Lizbon, Las Palmas formaları giymişti. 29 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2022 tarihinde MKE Ankaragücü’ne imza atmıştı.