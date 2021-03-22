Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankaragücü’nde mutasyonlu virüs şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve İngiltere mutantına yakalandığı belirtildi.

Güncellenme: 11:46, 22/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ankaragücü’nde mutasyonlu virüs şoku

MKE Ankaragücü'nde yapılan corona virüsü test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı duyuruldu.

Ankara temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz.”

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Beşiktaş derbisinden sonra açıkladı: 1 futbolcu corona pozitifFenerbahçe, Beşiktaş derbisinden sonra açıkladı: 1 futbolcu corona pozitif
Ankara Ankaragücü Beşiktaş Corona Fenerbahçe Futbol İngiltere korona Spor Toto Süper Lig Süper Lig tweet Twitter