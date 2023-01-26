Ankaragücü’nde Ömer Erdoğan’dan transfer müjdesi

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçı öncesi takımın son durumu ve transfer gelişmelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçında taraftarlarıyla dolu bir statta 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürdü.

Bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmandan önce açıklamalarda bulunan teknik direktör Ömer Erdoğan, iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, “Bazı maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için umut vadeden, çok iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Çok şükür bu iyi oyunların karşılığını da hem galibiyetlerle hem puanlarla almış olduk.” diye konuştu.

İşlerinin henüz bitmediğini, iç sahada çok önemli bir Gaziantep FK maçına çıkacaklarını kaydeden Erdoğan, “Kesinlikle içeride galip gelmemiz gerekiyor, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah cumartesi günü yine coşkulu taraftarlarımız önünde, dolu bir statta iyi bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz.” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DA İYİ SAVUNMA YAPTIK”

Gaziantep FK’de bir teknik direktör değişikliğinin konuşulduğunu ancak MKE Ankaragücü’nün neler yapacağının çok daha önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz de bazı şeyleri oturttuk, özellikle takım savunmasını çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Konyaspor maçını tekrar arkadaşlarla analiz ettiğimizde özellikle vurguladığım, bizim Konya’da takım savunmasını çok iyi yapmamızdı. Ondan önce oynadığımız Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş kupa maçına bakarsak futbol olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında öyle bir futbol gerekiyordu.”

“HERKES SORUMLULUK ALIYOR”

Futbolcuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerektiğini anlatan Erdoğan, “Maçın içinde bazen oyunun şablonu da sistemi de değişebiliyor. Beni en çok mutlu eden şey, saha içinde gerçekten herkes çok sorumluluk alıyor, inanılmaz bir dayanışma ve yardımlaşma var. Bizi de başarıya götüren en büyük faktörlerden biri saha içinde herkesin sorumluluk alması, dayanışması, yardımlaşması.” değerlendirmesinde bulundu.

“TRANSFERDE BAZEN BİZİ DE AŞAN KONULAR OLUYOR”

Transfer çalışmalarına ilişkin Erdoğan, “Geldiğimiz dönemde sayısal anlamda çok kalabalıktık, bazı oyuncularımızın kendi isteğiyle daha çok fırsat bulabileceği kulüplere gitmesi, bizim de düşünmediğimiz bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız sonrasında sayımız azaldı. Artık mevcut oyuncu grubumuzla devam edeceğiz, bundan sonraki süreçte de transfer yapmaya çalışıyoruz. Çok ilerlediğimiz futbolcular var, bugün hatta aramıza katılabilecek bir sporcumuz olabilir. Bu bir süreç, sportif direktörümüz ve yönetimimizle birlikte yoğun mesai harcıyoruz ama bazen bizi de aşan konular oluyor.” şeklinde görüş belirtti.

Her mevki için oyuncular belirlediklerini, transferinde ciddi aşamalar kaydettikleri futbolcuların olduğunu aktaran Erdoğan, “Oyuncuların bir karar vermesi gerekiyor, zaman zaman bu süreç uzuyor. İnşallah o oyuncuları da en yakın zamanda aramıza katabiliriz. Şu an 17 oyuncuyla çalışıyoruz, altyapıdan da 3 genç arkadaşımız aramızda, onlarla 20 kişiyiz. Hedefim 24 kişilik bir kadro, 4 veya 5 oyuncu aramıza katabilirsek iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

“SAĞ BEKTE EKSİKLİĞİMİZ VAR”

Sağ bek transferi beklediklerini dile getiren Erdoğan, “Sağ bekte bir eksikliğimiz var, oraya yerli bir oyuncu düşünüyorduk ama istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi yabancıya yöneldik, çok ciddi ilerlemeler var. Belki bugün, belki yarın bir oyuncu arkadaşımız aramıza katılacak.” bilgisini verdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleşmelerini de değerlendiren Erdoğan, “Kupa maçına daha uzun bir süre var, şu an tamamen konsantrasyonumuz lig maçına yönelik. Tabii çeyrek finale kalmak çok gurur verici. İnşallah Trabzonspor maçına kadar da ligdeki gidişatımızı çok daha sağlıklı ilerletip kupa mücadelesine yine moralli çıkmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumartesi günü taraftarların stadı doldurması için de çağrıda bulunan Erdoğan, “Gerçekten taraftarımız olunca takımımız çok daha iyi motive oluyor, çok daha yüksek konsantrasyonla oynuyor. Taraftarımız en zor günlerimizde bile inançlarını sağ olsunlar hissettirdi.” ifadelerini kullandı. (AA)