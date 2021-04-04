Ankaragücü’nde var bir Hikmet! Antalyaspor’u da devirdi…

Süper Lig’in 32’inci haftasında ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda en sahibi takımın golcüsü Börven, 82’de dengeyi değiştirdi. Hücuma çıkan Ankaragücü’nde Tiago Pinto ceza sahasına ortaladı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Börven topu ağlarla buluşturdu. MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Son 5 maçta 4’üncü galibiyetini alan Ankaragücü puanını 32 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Amilton'un savunmadan dönen şutu Podolski'nin önünde kaldı. Altı pasın içinde kaleyi düşünen Podolski'nin şutuna son anda Pinto ayak koydu ve top kornere çıktı.

25. dakikada Fredy'nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya arka direkte dokunan Amilton'un kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.

31. dakikada Alper'in serbest vuruşu kaleci Boffin'in solundan auta çıktı.

36. dakikada Veysel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

38. dakikada Nuri'nin sola çıkardığı topa yerden sert vuran Amilton'un şutu Korcan'ın solundan auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx, Lobzhanidze xx, Alper Potuk xx, Geraldo xx, Börven xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Badji, Paintsil, Voca, Sarlija, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx, Hakan Özmert x (Doğukan Sinik dk. 33 ?), Nuri Şahin xx, Sam xx, Amilton xx, Fredy xx, Podolski xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Pazdan (MKE Ankaragücü), Hakan Özmert (Antalyaspor)