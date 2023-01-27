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Ankaragücü’ne Tomasz Kedziora şoku! Transfer iptal…

Ankaragücü, Tomasz Kedziora transferinde futbolcuyla anlaşmasına rağmen kulübüyle yaşanan sorunlar nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Yayınlanma: 19:34 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ankaragücü’ne Tomasz Kedziora şoku! Transfer iptal…

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora’nın transferini kulübü Dinamo Kiev’le anlaşamadığı için tamamlayamadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora’nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır.” denildi. (AA)

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