Ankaragücü’nün önünde Göztepe de duramadı: 3-0

Süper Lig’in 30. haftasında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi Başkent ekibi 3-0 kazanarak son 3 haftada 9 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Hikmet Karaman’ın göreve gelişinin ardından puanları toplamaya başlayan ve sadece Hatayspor’a yenilen Ankaragücü, tehlike hattından çıktı.

Başkent ekibine, Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri 28 ve 61. dakikalarda Börven ile 63. dakikada Endri Çekici kaydetti.

Göztepe farklı mağlubiyet sonrası 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. İzmir temsilcisi bu maçlarda 13 puan toplamayı başarmıştı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 29 puanla 17. sıraya yükselirken, Göztepe de 39 puanla 9. sırada kaldı. Ligin 31. haftasında Ankaragücü 20 Mart Cumartesi günü 19.00’da Trabzonspor ile deplasmanda; Göztepe de aynı gün saat 16.00’da iç sahada Sivasspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.

28. dakikada Atilla Turan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

48. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Saba ile verkaç yapan Çekici önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can topu parmaklarının ucuyla çeldi.

61. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden kestiği pasta vuruşunu yapan Börven fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0

63. dakikada sol kanattan içeri kat eden Kitsiou topu Çekici'ye gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Ankaragücü farkı yükseltti. 3-0