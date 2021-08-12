Ankaragücü’nün yeni forma sponsoru

Ankara’da son yılların yükselen en prestijli karma inşaat projesi olarak dikkat çeken Velux Ankara, Başkent takımı MKE Ankaragücü’nün TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu’nda forma sponsoru oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Mücadele yıllarında ülkeye yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Ankaragücü'nün yeni sezonda giyeceği yeni sezon formaları “*İmalat-ı Harbiye Ruhu” mottosuyla tanıtıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Velux Ankara Proje Sorumlusu ve Fırat Life Style COO'su Ahmet Fırat, “Futbol denilince başkentimizle özdeşleşen Ankaragücü'ne Velux markamızla sponsor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Velux forması altında mücadele ederek ter dökecek değerli tüm futbolcularımıza da 2021-2022 Sezonu'nda başarılar diliyoruz” dedi. Ankara'da son yılların yükselen en prestijli karma projesi olarak dikkat çeken Velux Ankara, Başkent takımı MKE Ankaragücü'nün TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu'nda forma sponsoru oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Velux Ankara Proje Sorumlusu ve Fırat Life Style COO'su Ahmet Fırat, “Milli Mücadele yıllarında ülkeye yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Ankaragücü'nün yeni sezonda giyeceği yeni sezon formaları “*İmalat-ı Harbiye Ruhu” mottosuyla tanıtıldı. Futbol denilince başkentimizle özdeşleşen Ankaragücü'ne Velux markamızla sponsor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ahmet Fırat ayrıca, “Öncelikle başkent ekibine yakışır bir sponsorluk çalışmasına imza attığımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle Velux forması altında mücadele ederek ter dökecek değerli tüm futbolcularımıza da 2021-2022 Sezonu'nda başarılar diliyoruz” dedi.