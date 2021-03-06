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Ankaraspor Menemenspor maçında bir puan uzatmada geldi

Deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşan Menemenspor, bir puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı.

Güncellenme: 18:19, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ankaraspor Menemenspor maçında bir puan uzatmada geldi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Ankaraspor, 19. dakikada Umar ile öne geçerken, Menemenspor 90+2. dakikada İsmail Haktan Odabaşı ile beraberliği kurtardı.

Bu beraberlikle Ankaraspor puanını 16’ya, Menemenspor ise 27’ye yükseltti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız

Ankaraspor: Mejias, Levet Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Gökhan Akkan dk. 83), Blagojevic, Barış Zeren (Tevfik Altındağ dk. 89), Mahmut Akan, Olatunbosun, Engin Bekdemir (Halil İbrahim Esen dk. 57), Umar (Darko Bodul dk. 89)

Yedekler: Berk Balaban, Mehmet Tuğrul Başkan, Azad Toptik, Aydın Karabulut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Menemenspor: Emre Selen, Abdulkadir Öksüz, Ömer Şahbaş, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Okan Yılmaz dk. 83), Traore (Aydın Yılmaz dk. 70), Adamu, Tayfun Aydoğan (Berkay Samancı 90+5), Omar, Rasheed (Mehmet Aydemiz dk. 83), Simon Zenke (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Bekir Can Sönmez, Ba, Cem Çelik, Alaattin Hamza Ok

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Umar (dk. 19) (Ankaraspor), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+2) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Blagojevic, Engin Bekdemir, Umar, Halil İbrahim Esen, Ali Ülgen, Tevfik Ülgen (Ankaraspor), Emir Han Topçu (Menemenspor)

aydın Berkay TFF