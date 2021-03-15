Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat istifa etti

6 hafta önce TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor’da göreve gelen teknik direktör Ümit Özat, başarısız sonuçların ardından istifasını sundu.

Takımı Bursaspor deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Özat, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç kaybettiğiniz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ankaraspor ile 6 lig maçına çıkan Özat, bu maçlardan 3 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Başkan Mehmet Emin Katipoğlu istifayı kabul ettiklerini şu sözlerle duyurdu.

“Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit Hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibariyle kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun”

TFF 1. Lig’de küme düşme hattında bulunan Ankaraspor, geride kalan 26 haftada 16 puanla 17. sırada yer alıyor ve en yakın rakibiyle arasında 9 puanlık fark bulunuyor.