Annesi için kariyerinden vazgeçti

Vefa Sporlu futbolcu Murat Turan, annesine donör oldu, kariyerinden vazgeçti.

Vefa Spor futbolcusu Murat Turan (27) siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağladı. Donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçti.

Önceliğinin annesinin sağlığı olduğunu söyleyen Murat Turan, “Donör olabileceğim haberini almadan önce transfer tekliflerim vardı. Hatta çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabii ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu” dedi.

NAKİL AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Turan’a (51) 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu. Sirozun yanı sıra yemek borusunda da varis gelişmeye başlayan Turan, nisan ayının başında kendisini halsiz hissetmeye başladı. Rutin kontrolleri devam eden Turan, kaburga altı ağrıları, halsizlik, unutkanlık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle hastaneye tekrar başvurdu.

Doktorunun kendisine nakil ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine ilk önce kızı gönüllü donör oldu ancak sağlık incelemesinde bazı risk faktörleri tespit edildi. Bunun üzerine futbolcu oğlu Murat Turan annesine donör adayı oldu ve sağlık kontrolleri sonrası nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

MURAT TURAN: İKİNCİ BİR OLASILIĞI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Annesine karaciğerini bağışlayan 27 yaşındaki futbolcu Murat Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz 2 senedir hep beraber bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Evlatları olarak annemin bu halini görünce üzülüyorduk. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum. İlk donör seçildiğim günden itibaren çok heyecanlıydım. Çok şükür ki böyle bir şey gerçekleşti. Futbolcu olduğumdan dolayı annem donör olmama sıcak bakmadı. Futboldan geri kalmamı istemiyordu. Çünkü geçen sene de bir sakatlık yaşamıştım. Ama ben hastaneden donör olabileceğim haberini aldıktan sonra ikinci bir olasılığı hiç düşünmedim. Yani sonrasında ne olur nasıl bir kariyer çizerim diye hiç düşünmeden direkt kabul ettim ve sevinçten havalara uçtum. Böyle bir şeye vesile olduğum için anneme yardım edebildiğim için çok mutluyum. Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Allaha şükürler olsun ki, böyle bir şey gerçekleşti ve anneme can olabildim. Rabbim, bana can veren insana can verebilmeyi nasip etti.” (DHA)