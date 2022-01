Antalya Hipodromu açılışı bekliyor!

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, Antalya Hipodromu'nun güzel bir açılışla kapılarını açacağını ifade etti, "Yeni hipodrom ve yarışlar şehre başka bir hava getirecek" diye konuştu.

Antalya 19 Ocak’ta yeni hipodromunun kapılarını açacak, Türkiye 10. hipodromuna kavuşacak. Açılış öncesi Türkiye’nin çeşitli kentlerinden çok sayıda atın geldiği hipodromda seyisler ve jokeyler, yarışlar öncesi hazırlıklarını yapıyor. Antalya Hipodromu’nun açılışı için geri sayım sürerken, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge büyük bir heyecan içinde olduklarını söyledi.

Türk turizminin en önemli merkezi Antalya’nın çok güzel bir tesise sahip olacağını ifade eden TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, Lig Radyo’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“OLAĞANÜSTÜ BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİK”

“10. hipodromumuz kapılarını açacak. Yeni tesis, yeni yatırım, Türk atçılığının daha ileriye gitmesi için yapılan hizmetler bizi heyecanlandırıyor. Antalya Hipodromu da oradaki sosyal hayata fayda sağlayacaktır. Yarışseverlere hizmet edecektir. Önümüzdeki yıllarda daha da zengin bir program ve daha zengin içerikle Antalya halkının hizmetinde olacağız. Kendi ekonomisini kendi yaratan TJK bu tür tesisleri hayata geçirmekte daha avantajlı. Sayın başkanımız Serdal Adalı da bu konuda çok tecrübeli. Hipodromu sıfırdan yapmadık ama inşaat tamamlaması bize devredilince olağanüstü bir çalışmayla yarışlara hazır hale getirdik.”

“HİPODROMLAR NEFES VE OKSİJEN ALANLARIDIR”

Hipodromların şehirlerin en büyük nefes ve oksijen alanı olduğunu da sözlerine ekleyen Özbelge, şöyle devam etti: “Antalyalılar güzel bir tesise sahip olacak. Tüm hipodromların yapıldığı yerlerde insanda heyecan ve mutluluk oluşuyor. Bu, hipodromların bulundukları şehre, o bölgeye kattığı katma değerle ve sosyal değerle alakalı. Antalya’da da bunu gördük. Antalya’da herkes heyecanlı. Güzel bir açılış yapacağız.”

“İKİ PİST VAR, GECE YARIŞLARI ŞUBAT’TA”

Türkiye’nin 3. büyük hipodromunun hizmete gireceğini belirten Özbelge, “Güzel bir hipodrom. Herşey başlangıçtan sonra daha da güzelleşip, önem kazanacak. İki pistimiz var. Atlarımız idmanlarına çıkıyorlar, sağlıkla çalışmalarını yapıyorlar. Antalya’da planlanan aslında gece yarışları, Şubat ayından itibaren yarışlar gece koşulacak. Her yerde hipodromlar iş gücü ve çevre halkına, çevre ekonomisine katkı sağlar. Her ahır, at demek. Bununla beraber bu seyis, at sahibi, jokey demek. Bunlara bağlı ve dolaylı olarak da Antalya hipodromu çeşitli kesimlere iş olanağı sağlayacak. Antalya’da hipoterapi merkezimiz de hayata geçecek. Antalya’da da halkın hoşça vakit geçirmesini sağlamak için hipodromda çeşitli hizmetler vereceğiz” dedi.