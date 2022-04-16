Antalyaspor Alanyaspor’u deplasmanda yendi, müthiş çıkışını sürdürdü

Son haftaların en formda takımlarından Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı Antalya derbisini de kazanarak müthiş çıkışını devam ettirdi. Antalyaspor böylece Trabzonspor'dan sonra bir ilki de başarmış oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Son haftaların formda ekibi Antalyaspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 6. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Antalyaspor’un gollerini Haji Wright ve Gökdeniz Bayraktar (2) atarken, Alanyaspor’un tek golü Famara Diedhiou’dan geldi.

Bu galibiyetle ligdeki müthiş çıkışını devam ettiren Antalyaspor puanını 50’ye yükseltirken, Alanyaspor 52 puanda kaldı. Antalyaspor böylece bu sezon ligde Trabzonspor’dan sonra üst üste 6 maç kazanan ilk takım oldu.

Haji Wright fırtınası devam ediyor

Antalyaspor’un yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek vermeye devam ediyor.

Ligdeki son 4 maçta 4 gol atan Haji Wright, Alanyaspor maçını da boş geçmedi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 17. dakikasında Fernando’nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz’in indirdiği topu Haji Wright filelere gönderdi.

Haji Wright böylece ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti.

Gökdeniz Bayraktar’dan iki gol

Antalyaspor, Gökdeniz’in kaydettiği iki golle farkı üçe çıkardı. 40. dakikada Luiz’in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz Bayraktar, topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi.

Maçın 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Gökdeniz Bayraktar, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayraktar’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 20 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ağları iki kez havalandırmış oldu.

Alanyaspor maçın 78. dakikasında Famara Diedhiou ile farkı ikiye indirdi. rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba rakiplerini geçerek pasını Tayfur Bingöl’e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ise ceza sahası içinde Diedhiou topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor mücadeleden 3-1 galip ayrılan taraf oldu.