Antalyaspor, Alanyaspor’u yenerek kupada finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak finalin stadı ve tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Hafta sonu ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi Alanyaspor’a 4-0 yenilerek sonlanan Antalyaspor, finale 18. dakikada Lukas Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert’in attığı gollerle çıktı.

PODOLSKI’DEN ŞIK GOL

Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Bünyamin, ceza sahasındaki Podolski’yi tek pasta görerek topu Alman yıldıza aktardı. Podolski sağ ayağıyla kontrol ettiği topla kaleye döndü ve sol ayağıyla uzak köşeye şutunu çekerek şık bir gole imza attı: 1-0.

HAKAN ÖZMERT FİNAL BİLETİNİ KESTİ!

Podolski’nin golünden sonra iki takım da oyunda gol aradı ancak skor 82. dakikaya kadar değişmedi. Antalyaspor’un kaptanı Hakan Özmert, ceza sahası dışında topu düzeltip kaleye enfes bir plase şut göndererek kaleci Marafona’yı çaresiz bıraktı: 2-0.

Topun filelere gitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan Antalyaspor’da kaleci Boffin gözyaşlarını tutamadı.

21 YIL SONRA İLK KEZ FİNALDE

55 yıllık tarihinde sadece 1 kez Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Antalyaspor, başka Antalya temsilcisi Alanyaspor'u eleyerek 21 yıl sonra yeniden final çıktı.

Kırmızı-beyazlılar tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynamıştı. Antalyaspor normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti.

Antalyaspor, geçen sezon da yarı finalde Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 4-0 kaybederek final şansını yitirmişti.

ANTALYASPOR’UN FİNAL YOLU