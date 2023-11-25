Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Hedefimiz ilk 6

Başkan Boztepe, Antalyaspor'un Süper Lig'deki hedeflerini ve takımın geleceğine dair stratejilerinden bahsetti. İlk altı sıra ve transfer politikaları üzerine önemli açıklamalar.

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig’de hedeflerinin ilk altı sıra içerisinde yer almak olduğunu belirtti.

Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya’nın dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olduğunu ve Antalyaspor’un bu şehrin en kıymetli varlığı olarak marka değerini yükseltmeye yönelik çabalar içinde olduklarını ifade etti.

Takım ruhu ve birlikteliğin devam etmesi, aynı zamanda futbolun da kendilerinden yana olması durumunda, Antalyaspor’un daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını dile getiren Boztepe, yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve amaçlarının 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek olduğunu söyledi.

Kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını vurgulayan Boztepe, “Ahlaklı ve güzel oyunculara sahibiz. Hepimiz inanıyoruz. Hayallerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında oynamak. İyi bir fikstürümüz var. Bu fikstürden değerli puanlar alacağımıza inanıyorum. Futbol tabii biraz da şans oyunu. Bazen iyi oyun çıkartmanıza rağmen ciddi şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı iyi oyun çıkardık ancak mağlubiyetle ayrıldık. Buna benzer şanssızlıklar yaşamadığımız sürece sezonu ilk 6’da bitirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

BONSERVİS GİRİŞİMLERİ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, takımın kalecisi Helton ve oyuncusu Saric’in bonservislerinin alınması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Boztepe, başarı odaklı bir kulüp olarak değerli oyuncularını aceleyle satma niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Boztepe, Kaluzinski ile ilgili olarak, kendisine yönelik herhangi bir resmi teklifin olmadığını belirterek, futbolcunun takımda kalmasını hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Buska’nın bonservisi için müzakereye açık olduklarını, ancak bu konuda henüz bir teknik değerlendirme yapmadıklarını dile getirdi.

ARA TRANSFER

Ara transfer dönemi için takip ettikleri bazı oyuncular olduğunu belirten Boztepe, takımın bazı bölgelerde ihtiyaçları olduğunu ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Boztepe, “Bazı bölgelerde ihtiyaçlarımız var. Bunun farkındayız. Üzerinde çalışma yapıyoruz. Sürpriz isimlerin transferleri olacaktır. Bütçemiz belli. Bu doğrultuda çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Yeni transfer ve var olan ekibimizle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuşarak, transfer dönemi için sürpriz isimlerin kadroya katılacağını ve bütçe dahilinde çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. (AA)