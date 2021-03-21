Antalyaspor-BB Erzurumspor maçında iki ayrı 45 dakika… Sekiz maçlık hasret son buldu

Süper Lig’in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, düşme hattından kurtulmaya çalışan BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan Antalyaspor-BB Erzurumspor maçında ev sahibi ekibin gollerini Fredy, Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı kaydetti. BB Erzurumspor’un Aatıf Chahechouhe ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.

Ligde uzun zamandır kazanamayan Antalyaspor ile BB Erzurumspor arasındaki mücadele, iki farklı 45 dakikaya sahne oldu. İlk yarıyı Chahechouhe’nun golüyle önde tamamlayan BB Erzurumspor, ikinci yarı bu avantajını koruyamadı. Düşme hattından çıkmaya çalışan rakibi karşısında ikinci yarıya çok hızlı başlayan Antalyaspor, 16 dakika içinde bulduğu gollerle sonuca gitti.

Antalyaspor adına gol perdesini 54. dakikada Fredy kaydetti. Bu golle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip hız kesmedi. 66. dakikada Gökdeniz Bayraktar takımını öne geçirdi. 70. dakikada sahneye çıkan Bünyamin Balcı, maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan üç puanla ayrılan ekip oldu.

Bu galibiyetle sekiz maç aradan sonra üç puan alan Antalyaspor, puanını 39’a yükseltirken, BB Erzurumspor 27 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları