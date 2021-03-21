Antalyaspor-BB Erzurumspor maçında iki ayrı 45 dakika… Sekiz maçlık hasret son buldu

Süper Lig’in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, düşme hattından kurtulmaya çalışan BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan Antalyaspor-BB Erzurumspor maçında ev sahibi ekibin gollerini Fredy, Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı kaydetti. BB Erzurumspor’un Aatıf Chahechouhe ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.
Ligde uzun zamandır kazanamayan Antalyaspor ile BB Erzurumspor arasındaki mücadele, iki farklı 45 dakikaya sahne oldu. İlk yarıyı Chahechouhe’nun golüyle önde tamamlayan BB Erzurumspor, ikinci yarı bu avantajını koruyamadı. Düşme hattından çıkmaya çalışan rakibi karşısında ikinci yarıya çok hızlı başlayan Antalyaspor, 16 dakika içinde bulduğu gollerle sonuca gitti.
Antalyaspor adına gol perdesini 54. dakikada Fredy kaydetti. Bu golle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip hız kesmedi. 66. dakikada Gökdeniz Bayraktar takımını öne geçirdi. 70. dakikada sahneye çıkan Bünyamin Balcı, maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan üç puanla ayrılan ekip oldu.
Bu galibiyetle sekiz maç aradan sonra üç puan alan Antalyaspor, puanını 39’a yükseltirken, BB Erzurumspor 27 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 3′ Emrah Başsan'ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Ahmet'in şutunu kaleci Ferhat çıkardı.
- 4′ Eren Albayrak’ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
- GOL! 39′ Novikovas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Aatıf Chahechouhe'nun vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
- 54′ Bünyamin Balcı'nın ortasını Da Costa uzaklaştıramayınca top Fredy'in önünde kaldı. Kalecinin de boşa çıkmasıyla Fredy, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
- 61′ Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boumal Mayegan'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
- GOL! 66′ Podolski'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1
- GOL! 70. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza sahası içinde rakipleri geçtikten sonra sol ayağıyla çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
- 75′ Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aatıf Chahechouhe'nin şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.
- 85′ Fredy'in pasıyla ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.
- 89′ Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill'ın vuruşu yandan auta gitti.