CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı yayın | Ziraat Türkiye Kupası Finali

Ziraat Türkiye Kupası’nın 59. finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda finali hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Kupayı Antalyaspor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi’ne gruplardan katılacak. Siyah-beyazlılar kazanırsa 5. sıradaki Sivasspor UEFA Konferans Ligi’ne gidecek.

İlk yarı oynanıyor – Sayfayı güncellemek için tıklayınız

Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (3′ Josef, 30′ Rosier)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Podolski, Gökdeniz Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Necip, Josef, Atiba, N’Koudou, Ghezzal, Larin

Cumartesi günü aynı stadyumda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İzmir'de üst üste ikinci kupasına ulaşmak istiyor. Süper Lig'i 44 puanla küme düşme hattının iki sıra üzerinde 16. sırada tamamlayan Antalyaspor ise Avrupa Ligi’ne katılmak için kupaya uzanmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta ise yenişemedi. Sezonun ikinci haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1, 24. haftada Antalya'da oynanan maç ise yine aynı skorla tamamlanmıştı.

SEYİRCİ KARARI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta stat kapasitesinin 3’te 1’i oranında seyircinin yer alacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında mücadelenin yeniden seyircisiz oynanacağına karar verildi. Final müsabakası için Beşiktaş ve Antalyaspor’a 250’şer kişilik kontenjan verildi.

Alınan kararı ilk açıklayan ise Antalyaspor Kulübü oldu. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.