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Antalyaspor bir puana abone… Kalecilerin akşamı

Deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kalan Antalyaspor, üst üste dördüncü lig maçından da bir puanla ayrıldı. Günay ve Boffin, rakip ataklarda kalelerini gole kapadı.

Güncellenme: 18:27, 21/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Antalyaspor bir puana abone… Kalecilerin akşamı

Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca, mücadele 0-0 berabere sona erdi. İki takım kalecileri Boffin ve Günay, sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Türkiye Kupa’sıyla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 10 maçında, 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 26 haftada ise beraberlik sayısını 12'ye yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Kırmızı beyazlılar, ligdeki son dört maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Antalyaspor, en son 29 Aralık 2020 tarihinde evinde oynadığı maçta Hatayspor’a 6-0 mağlup olmuştu. Takımın başına Sa Pinto’yu getirdikten sonra ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Gaziantep FK ise, son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı.

Bu beraberlikle Gaziantep FK puanını 39, Antalyaspor ise 33 yaptı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Bilal Başacıkoğlu dk. 58) Alin Tosca, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Güray Vural, Amedej Vetrih, Maxim (Furkan Soyalp dk. 82), Kenan Özer (Nouha Dicko dk. 70), Kevin Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 82), Andre Felipe (Andre Sousa dk. 58)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Osama Rashid

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

FTA Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Doğukan Sinik dk. 79), Fredy, Amilton, Davery Orgill (Serdar Gürler dk. 57)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Hakan Özmert (Antalyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 8′ Gökdeniz ceza alanına sokularak çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü.
  • 11′ Mirallas’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan’nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeriye çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
  • 12′ Gaziantep FK’nın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji’nin arkaya aşırdığı topa Andre’nin yaptığı röveşatayı kaleci Boffin kurtardı.
  • 16′ Vetrih’in ceza sahası dışından çektiği kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
  • 38′ Veysel’in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill’in vuruşu yan ağlarda kaldı.
  • 41′ Orgill’in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
  • 44′ Oğuz Ceylan ortasında ceza sahası içinde Djilobodji kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
  • 48′ Amilton’un ortaya doğru çevirdiği topu Fredy kontrol edip kaleye vurdu ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.
  • 51′ Orgill’in pasıyla içeri sokulan Hakan Özmert’in vuruşunda savunmaya çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
  • 54′ Ceza sahasına hareketlenen Orgill, kalesini terk eden Günay’la çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi. Orgill, kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.
  • 61′ Maxim’in savunma arkasına kaldırdığı topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Kenan Özer’in vuruşu üstten auta gitti.
  • 64′ Boffin’den seken topu önünde bulan Mirallas’ın bomboş durumda yaptığı vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
  • 90′ Ceza alanı dışında topla buluşan Fredy’nin sol çaprazdan vuruşunu kaleci Güray çeldi.
Antalyaspor Ersun Yanal Gaziantep Hatayspor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:18:02,