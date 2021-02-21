Antalyaspor bir puana abone… Kalecilerin akşamı

Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca, mücadele 0-0 berabere sona erdi. İki takım kalecileri Boffin ve Günay, sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Türkiye Kupa’sıyla birlikte yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 10 maçında, 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 26 haftada ise beraberlik sayısını 12'ye yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Kırmızı beyazlılar, ligdeki son dört maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Antalyaspor, en son 29 Aralık 2020 tarihinde evinde oynadığı maçta Hatayspor’a 6-0 mağlup olmuştu. Takımın başına Sa Pinto’yu getirdikten sonra ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Gaziantep FK ise, son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı.

Bu beraberlikle Gaziantep FK puanını 39, Antalyaspor ise 33 yaptı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Bilal Başacıkoğlu dk. 58) Alin Tosca, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Güray Vural, Amedej Vetrih, Maxim (Furkan Soyalp dk. 82), Kenan Özer (Nouha Dicko dk. 70), Kevin Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 82), Andre Felipe (Andre Sousa dk. 58)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Osama Rashid

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

FTA Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Doğukan Sinik dk. 79), Fredy, Amilton, Davery Orgill (Serdar Gürler dk. 57)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Hakan Özmert (Antalyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI