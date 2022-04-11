Antalyaspor durdurulamıyor! Hatayspor’u da geçtiler: 4-1

Haftanın kapanış maçında Antalya'da gol yağmuru yaşandı. Hatayspor'u konuk eden Antalyaspor, rakibini 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp, üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.

Son 9 haftada ligin en çok puan toplayan takımı olan Antalyaspor, bu maçın ardından son 10 haftalık dilimde 24 puan alarak Nuri Şahin yönetiminde formunu ve iyi futboluna devam etti.

İLK YARIDA 4 GOL

Antalyaspor 16. dakikada Haji Wright’ın şık golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Naldo, kullanılan serbest vuruşta arka direkte topu kaleye göndermeyi başardı, yavaş giten meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 2-0.

35’te Haji Wright yine sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. 19 dakikada 3 gol giyen Hatayspor ise tecrübeli forveti, Diouf’un kafa golüyle 38. dakikada durumu 3-1’e getirdi.

DOĞUKAN ORTALADI, ADRIANO ATTI

Dakikalar 55’i gösterdiğinde Hatayspor savunmasının orta göbeği bomboş bıraktığı pozisyonda Antalyaspor 4. golünü buldu. Sol kanattan Doğukan Sinik’in etkili bindirmesinin ardından yaptığı şık ortada Luiz Adriano demarke pozisyonda topu filelere gönderdi.

Hatayspor’da Ruben Ribeiro, Poli’ye yaptığı faulün ardından direkt olarak kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Bu mücadelenin ardından Antalyaspor 47 puanla 9. sıraya yükselirken, Hatayspor ise 48 puanla 8. sırada kaldı. Ligin 33. haftasında Antalyaspor, 16 Nisan Cumartesi günü Alanyaspor’a konuk olacak. Hatayspor ise aynı gün sahasında Sivasspor’u konuk edecek.