Antalyaspor galibiyet hasretini Sivasspor karşısında da dindiremedi
Antalyaspor, sahasında konuk Sivasspor ile berabere kalarak ligdeki üçüncü maçından da galip gelemeden ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamladı.
Antalyaspor 10. dakikada Larsson’un golüyle öne geçerken, Sivasspor bu gole 36. dakikada Rodrigues ile karşılık verdi.
Bu beraberlikle ligde henüz galibiyetle tanışamayan Antalyaspor, puanını 2’ye, Sivasspor ise 5’e yükseltti.
Maça iyi başlayan Antalyaspor, 10. dakikada öne geçti. Appindangoye’nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson’un düzgün vuruşu ağlara gitti.
Sivasspor bu gole 36. dakikada yanıt verdi. Appindangoye’nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete’nin üzerinden ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
- Stat: Sivas 4 Eylül
- Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
- EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 89 Keita) , Emrah Başsan (Dk. 64 Kvet), Saiz (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Rodrigues (Dk. 89 Manaj), N'Jie
- Bitexen Antalyaspor: Liete, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Ufuk Akyol), Kaluzinski (Dk. 35 Saric), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Holtmann), Larsson, Zymer Bytyqi (Dk.79 Erdal Rakip), Assombalonga (Dk. 60 Streek)
- Goller: Dk. 10 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 36 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor)
- Sarı kartlar: Dk. 20 Assombalonga, Dk.42 Saric, Dk. 90+3 Ufuk Akyol (Bitexen Antalyaspor), Dk. 72 Rodrigues, 90+4 Manaj, 90+4 Saiz (EMS Yapı Sivasspor) (AA)