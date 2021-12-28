Antalyaspor Giresunspor’u son anlarda bulduğu golle eledi

Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u maçın son bölümünde bulduğu golle eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı.

Antalyaspor’un gollerini 27. dakikada Ghacha ve 87. dakikada Naldo atarken, Giresunspor’un tek sayısı 56. dakikada Umut Nayir’den geldi.

Antalyaspor bu galibiyetle Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’na kalan ekip oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 27′ Fredy'in sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Ghacha'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

35′ Sol kanattan ceza sahasına giren Champness'in yerden sert şutu yandan auta gitti.

38′ Defansın arkasına atılan pasta ceza alanına giren Champness'in kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu Sousa kurtardı.

43′ Ghacha'nın sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Wright'ın kafasını kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

45′ Wright'ın pasınca ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu yandan auta çıktı.

GOL! 56′ Ceza sahası içinde topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza sahası çaprazından şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1

61′ Yapılan verkaçla sol kanattan ceza sahasına giren Hayrullah'ın vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.

73′ Sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha, penaltı noktası üzerine aktardığı topa gelişine vuran Fredy'in şutu az farkla üstten auta gitti.

75′ Ceza alanı içinde defanstan seken topu önünde bulan Fredy'in sert şutunu kaleci kornere çeldi .

GOL! 87′ Güray Vural'ın sol köşeden ceza sahası içine kullandığı kornere iyi yükselen Naldo'un kafası kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti. 2-1