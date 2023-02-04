Antalyaspor hata yapmadı Gaziantep FK 3 puandan fazlasını kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti. Gaziantep'te Galatasaray maçı öncesi 2 yıldız cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0’lık skorla kazandı.
Antalyaspor’a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Fredy kaydetti.
Gaziantep FK’de kaleci Günay Güvenç gördüğü sarı kartla, Lazar Markovic ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24’e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.
Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
İŞTE MAÇIN DAKİKALARI:
24. dakikada Luiz Adriano’nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Figueiredo’nun sert şutunda, kaleci Leite uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano’nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’nin vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0
39. dakikada Fernando’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topla ön direk hizasında buluşan Luiz Adriano’nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48’inci dakikada Lazar Markovic ceza alanına girerek vuruş yapmak isterken takım arkadaşları Maxim ve Figueiredo’yla çarpıştı. Bu esnada top Antalyaspor savunmasına çarptı ve kaleye doğru giderken direğe çarparak oyun alanına dönerken savunma topu uzaklaştırdı.
67’nci dakikada Fernando Martins’in sol kanattan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Luiz Adriano’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
74’üncü dakikada Furkan Soyalp’in pasında sol çaprazda topla buluşan Lazar Markovic’in sağ ayakla yaptığı plase yandan az farkla auta gitti.
90+7’nci dakikada Antalyaspor’da savunmasına yardıma gelen Luiz Adriano kafayla topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak yan direğe çarparak kornere gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti.