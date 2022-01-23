Antalyaspor ile Gaziantep FK yenişemedi: 0-0
Antalyaspor ile Gaziantep FK bol pozisyona girdikleri karşılaşmada skoru 90 dakika boyunca değiştiremedi: 0-0.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı: 0-0.
Sahasındaki yenilmezliğini 5 maça çıkaran Antalyaspor’un toplamda galibiyet hasreti ise 7 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 24 puanla 17. sırada kalırken, Gaziantep FK ise 32 puan ve maç eksiğiyle 9. sırada kaldı.
Ligin 23. haftasında Antalyaspor, 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise 5 Şubat Cumartesi günü Sivasspor’u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doğukan Sinik'in sert şutunda top kale direğinin sağından auta gitti.
22. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert'in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Naldo, kafayla köşeye gönderdiği top kaleci Günay'da kaldı.
29. dakikada ceza sahası sol çaprazda Mehmedi ile verkaça giren Wright'in ceza sahası yayı içerisinden sert şutunu kaleci Günay son anda çeldi.
31. dakikada sol kanattan bindiren Doğukan Sinik'in ceza sahası yayına gönderdiği topa hareketlenen Fredy'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
37. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou'nun şutunda top kaleci Boffin'de kaldı.
45+1. dakikada ceza sahası içerisinde Figueiredo'nun pasıyla altı pas önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
53. dakikada sol taraftan Maxim'in verdiği pasta topu önüne alan Figueiredo, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi yokladı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzanarak kurtardı.
54. dakikada sol çaprazdan içeri sokulan Doğukan'ın şutunu kaleci Günay'dan sekip, Mehmedi'nin önünde kaldı. Mehmedi'nin şutunda top üstten auta gitti.
65.dakikada sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Ertuğrul'un penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşunu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
90+4. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, topun gelişine vuran Kitsiou’nun şutunu kaleci Boffin kurtardı.