Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi: 1-1
Ligdeki ilk galibiyetini arayan Antalyaspor, sahasında Kayserispor'a karşı geri düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Kayserispor 35. dakikada Thiam ile öne geçerken Antalyaspor 44’te Van de Streek ile cevap verdi.
Maçı ikinci yarısında takımlar skoru değiştiremedi.
Bu skorun ardından Antalyaspor 3, Kayserispor da 6 puana yükseldi.
Ligdeki galibiyeti olmayan Antalyaspor milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kayserispor da sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada sağ köşeden korneri kullanan Larsson’un ceza sahasına ortasında Saric topa kafayı vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada Larsson’un ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.
21. dakikada Thiam’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek’in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.
34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ramazan Civelek’in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Thiam, kafayla topu kaleci Leite’nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole’ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman’a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt’ın sağından filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
58. dakikada Larsson’un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa’nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un pasında ceza sahasında topla buluşan Buksa’nın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Bytyqi’nin ceza alanı dışında topla buluşturduğu Saric’in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.